Берлін не вітав Путіна з "обнуленням"

Німецький уряд не надсилав вітання президенту РФ Володимиру Путіну з приводу можливості продовження терміну його перебування при владі.

Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні 6 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Привітання з нагоди референдуму щодо змін у Конституції не передбачено, отже, його не було", - сказав Зайберт.

Речниця МЗС ФРН Марія Адебар зауважила, що питання зміни законодавства або плебісцитів є внутрішньою справою країни.

При цьому вона апелювала до заяви зовнішньополітичної служби ЄС, від 2 липня, до якої приєднується і ФРН, де було піддано критиці суттєві обмеження при підготовці до голосування, порушення при його проведенні, а також зауваження через можливе недотримання таємниці голосування та насильство поліції.

Зміни до Конституції РФ, додала Адебар, мають відповідати принципам міжнародних органів, таких як Європейський суд з прав людини, принципам, під якими підписалася також Росія.

Як повідомлялося, 25 червня - 1 липня в Росії та окупованому нею Криму проходило голосування щодо внесення поправок до конституції РФ, одна з яких стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах ще двічі.

3 липня Президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками". Поправки набули чинності наступного дня.