Вибори до парламенту Хорватії: партія прем’єра наразі у лідерах

За результатами підрахунку майже 44% голосів на парламентських виборах у Хорватії перемагає консервативний Хорватський демократичний союз, який очолює прем’єр-міністр країни Андрей Пленкович.

Про це повідомляє Balkan Insight з посиланням на дані Держвиборчкому країни.

За попередніми результатами Хорватський демократичний союз здобуває 68 місць зі 151 в парламенті країни — Са́борі.

Друге місце посідає лівоцентристська коаліція "Рестарт", очолювана Соціал-демократичною партією — їй прогнозують 42 місця. На третьому — націоналістичний "Рух за батьківщину", який заснував хорватський співак Мирослав Шкоро: він наразі здобуває 15 місць.

По шість місць також можуть отримати коаліція "Зелено-ліві" та консервативна партія "Міст незалежних списків".

Явка на виборах склала понад 46%. Усього в голосуванні могли взяти участь близько 3,8 мільйона людей.

Як зауважує Balkan Insight, попередні соцопитування не давали такої переваги владному Хорватському демократичному союзу, натомість вказуючи на кращий результат для "Рестарту".

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Нагадаємо: партії змагаються за 140 місць Са́бору. Решта 11 місць, відповідно до Конституції країни, гарантуються представникам етнічних груп (вісім) та представникам діаспори (три).

Голосування проходило із дотриманням заходів запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, члени дільничних комісій мали тримати дистанцію у 1,5 метра одне від одного та носити маски. Виборцям крім носіння масок і рукавичок було рекомендовано використовувати свої ручки для голосування та дезінфікувати руки перед входом на дільницю.