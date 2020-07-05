Хорватія обирає парламент – у масках, рукавичках та з дистанцією

У Хорватії у неділю, 5 липня, проходять парламентські вибори.

Про це повідомляє Total Croatia News.

"Понад 6 500 виборчих дільниць по всій Хорватії було відкриті о 7:00 в неділю для проведення виборів до 10-го скликання національного законодавчого органу", - йдеться у повідомленні.

Хорвати мають обрати 151 депутата парламенту.

Голосування проходить із дотриманням заходів запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, члени дільничних комісій мають тримати дистанцію у 1,5 метра одне від одного та носити маски. Виборцям крім носіння масок і рукавичок рекомендовано використовувати свої ручки для голосування та дезінфікувати руки перед входом на дільницю.