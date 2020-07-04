МН17: фінал другого блоку слухань і російське "кіно" під судом

Москва продовжує брехати, відвертаючи увагу від своїх злочинів на Донбасі

Перше та останнє в липні судове засідання у справі МН17 почалося й завершилося 3 липня 2020 року. Цього дня також закінчився другий блок слухань, що стартував 8 червня. За цей час суд заслухав позицію обвинувачення та захисту одного з чотирьох обвинувачених – підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до судового процесу. Нідерландські адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк, які представляють інтереси Пулатова, під час своїх виступів жорстко розкритикували результати розслідування. Захисники неодноразово висловлювали сумніви в доведеності вини свого підзахисного. Зокрема зазначили, що протягом майже чотирьох місяців на місці трагедії не могли працювати експерти. Тож, на їхню думку, не можна виключати, що частина доказів була втрачена чи сфабрикована. Ба більше, наголосили, що слідство не приділяло достатньої уваги іншим можливим версіям трагедії, окрім тієї, що МН17 було знищено ракетою "Бук".

Адвокати Пулатова

Як відомо, Міжнародна спільна слідча група (JIT) дійшла висновку, що 17 липня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", що належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. Однак захист Пулатова вважає, що "сценарій військового літака" (з якого нібито могло бути запущено ракету по пасажирському авіалайнеру) занадто швидко відкинули, й у суді продемонстрував відео Russia Today. На кадрах люди, які називають себе свідками, заявляють, що начебто бачили військовий літак, а комусь ввижалося навіть два. Тож адвокати Пулатова зажадали допитати близько 100 так званих свідків та експертів. Зі свого боку, нідерландські прокурори впродовж кількох днів розповідали про проведення досліджень із місця трагедії, представили супутникові дані, фото- та відеоматеріали. Один із нідерландських прокурорів наголосив, що в день трагедії в районі катастрофи не спостерігалося літаків-винищувачів. А ще представив записи, які доводять, що літак був збитий ракетою "Бука". Підозрювані у справі MH17 у телефонній розмові повідомили, що їхня установка "Бук" збила повітряне судно. Спочатку бойовики думали, що знищили український військовий літак, але близько 16:48, незабаром після катастрофи MH17, Леонід Харченко зателефонував Сергію Дубинському та сказав: "Ми на місці. Ми вже збили "Сушку" ("Су" - літак-винищувач). Пізніше ввечері, о 19:52, Дубинський розмовляв телефоном з Олегом Пулатовим. Зокрема, запитував: "Стріляв наш "Бук" чи ні?" На що Пулатов відповів: "Бук" збив "Сушку". Ці записи оприлюднили у відповідь на запити захисників Пулатова, які заявляли, що було приділено мало уваги альтернативним версіям збиття МН17.

Також у суді нідерландські прокурори продемонстрували фрагмент випуску новин російського пропагандистського ЗМІ LifeNews за 17 липня 2014 року, у якому йдеться про збитий літак. Ведуча каже, що ракетою було збито військовий літак Ан-26…

Насправді це був МН17. На борту літака перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, усі вони загинули.

У червні минулого року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це громадяни РФ – колишній офіцер ФСБ, так званий ексміністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

3 липня 2020 року, вислухавши сторони обвинувачення та захисту, суд мав оголосити своє рішення щодо запитів на додаткове розслідування адвокатів Пулатова, які наполягають, що розслідування не завершене й розгляд справи по суті неможливий. Російська пропаганда організувала акцію – просто під стінами судового комплексу "Схіпхол", де проходять слухання у справі МН17, почали крутити чергове "кіно" про катастрофу. Показ влаштували за пів години до початку десятого засідання у справі МН17.

Запити захисту Пулатова були задоволені частково.

Отже, як реагували на "кіно" російської пропаганди під комплексом "Схіпхол" і які запити адвокатів Пулатова проігнорував суд.

ІГНОРУВАННЯ МАТРЬОШОК

Російська пропаганда знову пожвавилася. Зазвичай вона активно нагадує про себе в Нідерландах заздалегідь чи напередодні важливих подій. Та цього разу "російські матрьошки" акцію розгорнули просто під стінами суду.

Захист Пулатова вимагає додаткової перевірки доказів, наданих нідерландськими прокурорами, та приділити більше уваги альтернативним версіям трагедії.

Власне, про це і йдеться в черговому "кіно". Організатори дійства незмінні, як і автори. Акцію влаштувала група "Глобальні права мирних людей" – одна з організацій, що намагаються впливати на громадську думку, поширюючи дезінформацію. Авторка "кіно" – російська журналістка Яна Єрлашова, яка також зняла ще три фільми про МН17. Два з них вона зробила під час роботи на Russia Today. У другому її фільмі з’явився нідерландський блогер Макс ван дер Верф. Спочатку він фігурував на відео як європеєць, який їздив у так звану "ДНР" на місце трагедії, потім він став співавтором третього фільму під назвою "Заклик до правосуддя", який 2019 року презентували в Гаазі. Цього разу під стінами судового комплексу "Схіпхол" крутили "стрічку" під назвою "МН17 – непочуті свідки".

Макс ван дер Верф та Яна Єрлашова

Власне, версія про український винищувач, що начебто знищив пасажирський літак, розкручується російською пропагандою вже давно, про що також ідеться у попередніх фейкових фільмах Яни Єрлашової та Макса ван дер Верфа. Автори розповідають про СУ25, але СУ25 – не винищувач, а штурмовик. Штурмовики не використовуються для атаки на повітряні цілі, а лише для підтримки наземних сил, знищення наземних цілей, наприклад бронетехніки. Україна не використовувала винищувачі в момент трагедії, бо просто не було кого знищувати в небі.

Головне завдання цих фільмів - у будь-який спосіб поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи.

За пів години до початку слухань під стінами суду почали встановлювати телевізор та колонки. Щоправда, зібрати глядачів не вдалося. Окрім організаторів, на показ ніхто так і не вийшов. Єдиними, хто час від часу реагував на кіноакцію, були поліція та журналісти. Родичі загиблих рейсу МН17 також проігнорували її. Вони неодноразово наголошували, що такі акції лише дратують і завдають болю.

ВІДХИЛЕНІ ТА СХВАЛЕНІ ЗАПИТИ

Тим часом всередині судового комплексу "Схіпхол" у залі D почалося десяте судове засідання у справі МН17.

Виступає головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс. Спочатку він озвучує та підсумовує усе, що раніше, під час попередніх засідань, представили нідерландські прокурори та адвокати підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова. Потім оголошує рішення щодо запитів захисту Пулатова. Зокрема, було відмовлено у наданні копій певних матеріалів справи, відхилено запит адвокатів Пулатова щодо перекладу матеріалів справи російською мовою (мовляв, кілька сотень сторінок, які потрібні для захисту підозрюваного вже були перекладені). Тож у російському перекладі справи, що налічує близько 40 тисяч сторінок, захисту Пулатова було відмовлено. Також було відхилено запит щодо допиту низки свідків. Йдеться про тих, стосовно кого адвокатам Пулатова не вдалося довести важливість їхніх свідчень чи переконати суд щодо потреби повторного допиту. Зокрема, було відмовлено у допиті свідка, який, на думку адвокатів Пулатова, міг дати покази щодо обставин смерті українського пілота Владислава Волошина - за однією з альтернативних версій катастрофи, він начебто, міг бути причетним до трагедії МН17. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що запит щодо смерті Волошина відхилено "з огляду на його спекулятивний характер".

Суддя Гендрік Стейнгаюс

Натомість суд схвалив запит захисту щодо експертів російського концерну "Алмаз-Антей". Адвокати Пулатова під час своїх виступів неодноразово наголошували, що слідство ігнорує російських експертів, зокрема представників російського концерну "Алмаз-Антей". Тож тепер вони матимуть можливість висловити свою думку та дати оцінку звітам нідерландських та бельгійських експертів. Так само захист разом зі своїми експертами може перевірити основну версію, що саме "Бук" знищив пасажирський літак. Вони можуть відвідати місце реконструкції МН17 і дослідити уламки літака.

ВІДКЛАДЕНІ РІШЕННЯ ТА ТРЕТІЙ БЛОК СЛУХАНЬ

Суд вважає обґрунтованим повторне звернення до США щодо супутникових знімків, на яких видно запуск ракети "Бук" по МН17. Такий запит востаннє було надіслано 2016 року, натомість у відповідь слідчі отримали меморандум із описом і технічною інформацією. І хоча США не бажають розсекречувати дані, остерігаючись, що можуть розкрити технічні можливості супутників, прокуратура Нідерландів мала змогу ознайомитися та переконатися в достовірності інформації. До матеріалів справи долучено відповідний меморандум. Тому запит захисту Пулатова щодо допиту особи, яка особисто ознайомилася з цими даними та підтвердила інформацію, надану в меморандумі США, відкладено.

Не було ухвалено рішення й щодо альтернативних версій трагедії. Суд наголосив, що спочатку захист Пулатова має не просто піддати сумніву головну версію трагедії, що "Бук" збив МН17, а аргументувати це.

"Обвинувачений не зробив ще жодної заяви. Його думка важлива під час судового розгляду. Якщо він заявляє, наприклад, що не має нічого спільного із висунутими проти нього звинуваченнями, то незрозуміло, чому він взагалі хотів би розслідувати інші сценарії?" – зазначив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

Третій блок судових слухань почнеться 31 серпня 2020 о 10:00, за місцевим часом.

Він буде присвячений позиції адвокатів родичів жертв трагедії МН17 щодо можливих запитів про компенсації. Також захист Пулатова має час до вересня, щоб підготувати додаткові запити щодо додаткового розслідування, які не потребують консультацій з Пулатовим. Стосовно запитів, для яких треба зустрічатися з клієнтом, то вони мають бути підготовлені до листопада. Суддя наголосив, що часу має вистачити, щоб захист знайшов можливість, як і де зустрітися зі своїм підзахисним.

Ірина Драбок, Гаага

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