Анкара звинувачує Париж у дезінформації та вимагає вибачень

Франція навмисно дезінформує НАТО про деталі інциденту між її та турецькими кораблями 10 червня в Середземному морі, тому повинна вибачитися.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в Берліні 2 червня після переговорів з німецьким колегою Гайко Маасом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Саме те, що зараз стверджує Франція про те, що сталося в Середземному морі, про це треба говорити чесно. Франція говорить ООН і НАТО неправду. Те, що вони кажуть про наші військові кораблі, ніби направляли (на французький корабель — ред.) свої радари, не відповідає дійсності", - заявив Чавушоглу.

За його словами, неприйнятним є, що Франція дезінформує НАТО і "працює проти Туреччини", що вона вводить в оману світ.

Анкара очікує від Парижа "безумовного вибачення", підкреслив міністр.

Окрім того Чавушоглу піддав різкої критиці місію IRINI, яка має на меті спостереження за дотриманням ембарго на постачання зброї учасником конфлікту в Лівії.

"Місія IRINI була поганим рішенням", - заявив глава турецького зовнішньополітичного відомства.

Маас зі свого боку заявив, що IRINI ближчими тижнями почне повноцінно функціонувати. ФРН усіляко підтримує цю операцію.

"Ми не можемо у тривалій перспективі допускати те, щоб ця війна (в Лівії — ред.) велися також за допомогою ззовні, а сторони конфлікту не сідали за стіл переговорів", - заявив Маас.

Як повідомлялося, Франція припинила участь в операції НАТО "Морський охоронець" через інцидент, що стався між французьким та турецьким кораблями у Середземному морі, та подала запити керівництву альянсу. Міністр оборони Франції Флоренс Парлі заявила, що запити, зокрема, містять пропозицію щодо покращення співпраці між ЄС і НАТО та пропонують механізми деескалації в Лівії. Вона нагадала, що Франція і Туреччина є учасниками операції НАТО "Морський охоронець", одним із завдань якої є проведення моніторингу вантажів, що перевозяться цими морськими шляхами, оскільки ООН запровадив ембарго на постачання зброї в Лівію.

Туреччина заперечує військову підтримку уряду Сарраджа в Лівії. На цьому наголосив у Берліні Чавушоглу. При цьому він обвинуватив Францію у підтримці зброєю військ генерала Хафтара.

На початку тижня президент Франції Еманюель Макрон, перебуваючи в Берліні, поклав основну відповідальність за те, що в Лівії продовжуються бойові дії, на Туреччину та Росію.

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