НАТО продовжує операцію "Морський охоронець" у Середземномор’ї

Північноатлантичний альянс продовжує операцію "Морський охоронець" у Середземному морі, але країни-учасниці самостійно приймають рішення про подальше долучення до неї або про відведення своїх сил.

Про це Укрінформу повідомила офіційна особа НАТО у відповідь на письмовий запит прокоментувати повідомлення ЗМІ про рішення Франції призупинити участь в операції "Морський охоронець" (Sea Guardian) внаслідок "недостатньо рішучої" реакції Альянсу на дії Туреччини у конфліктній ситуації з кораблем ВМС Франції, що виконував завдання в рамках згаданої операції біля берегів Лівії.

"Участь у всіх місіях та операціях НАТО є національним рішенням, тож всі запити щодо цього варто спрямовувати національній владі. Операція НАТО "Морський охоронець" продовжує виконувати три покладені завдання: контроль за ситуацією на морі, протидія тероризму та розбудова спроможностей", - заявив офіційний представник Альянсу.

Як повідомлялося, напередодні, 1 липня, впливове французьке видання "l’Opinion" з посиланням на військового експерта Жана-Домініка Мерше написало, що Франція призупинила свою участь у морській операції НАТО "Морський охоронець" у Середземномор'ї.

"Очевидно незадоволена відсутністю підтримки НАТО у справі Лівії, Франція вирішила "призупинити" свою участь у морській операції НАТО "Морський охоронець" у Середземномор'ї. Це рішення, про яке було повідомлено у вівторок генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу та союзникам, слідує за військово-морським інцидентом 10 червня біля Лівії між французьким фрегатом Courbet та турецьким фрегатом Oruçreis", - зазначив експерт.

За його словами, постійний представник Франції при НАТО Мюріель Доменах надіслав лист у вівторок, 30 червня, генсеку Єнсу Столтенбергу. Президент Франції Еммануель Макрон напередодні заявив про "кримінальну відповідальність" Туреччини в Лівії. Раніше, після офіційних запитів міністра збройних сил Франції Флоранса Парлі, 18 червня НАТО розпочала розслідування інциденту.

На думку експерта, рішення Парижа - ще одна ознака зростання напруженості між Францією та Туреччиною (членом НАТО) та ізоляції Парижа в межах Атлантичного альянсу. Союзники, особливо США, хотіли захистити Туреччину і, на відміну від Парижа, були більше стурбовані збільшенням російського впливу в Лівії. Позиція Франції щодо Лівії, яку поділяють ОАЕ та Єгипет, не має одностайної підтримки в ЄС, зазначив Мерше. Згідно з його джерелами в МО Німеччини, "Туреччина поводиться не так, як від неї очікують союзники, але все-таки в інтересах НАТО залишати її членом".

Фото: НАТО