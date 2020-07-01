Найближчим часом у Франції може з'явився новий прем'єр-міністр - ЗМІ

За даними французьких мас-медіа, відставка голови уряду країни може відбутися вже наступного тижня.

Зокрема, ділове видання L`Express, посилаючись на оточення президента Франції, припускає, що Еммануель Макрон після низки консультацій чекатиме відставки не лише кількох міністрів, а й прем’єра Едуара Філіппа.

«Дата перестановок (в уряді – ред.) невизначена, але навряд чи вони відбудуться раніше початку наступного тижня, до засідання Ради міністрів у середу. Адже перед будь-якими перестановками, наголошують джерела в Єлисейському палаці, Еммануель Макрон хоче завершити консультації, прийнявши в четвер або п’ятницю голів трьох палат (Сенату, Асамблеї, Економічної, соціальної та екологічної ради), які мають надати йому пропозиції», - йдеться у публікації.

Як зазначається, запланована зустріч ознаменує новий етап п’ятирічної каденції Макрона, який може початися після призначення наступного прем'єр-міністра.

На думку іншого французького видання, найпопулярнішого (за кількістю передплатників) Ouest-France, відставка прем’єра Едуара Філіппа неминуча, оскільки його популярність продовжує зростати, натомість підтримка президента – знижується. Результати останніх муніципальних виборів демонструють зростання рейтингу очільника уряду серед правоцентристського електорату.

Оцінюючи останні заяви Макрона щодо нових амбіцій у сфері захисту довкілля та соціально-економічної політики, видання зауважує, що їх реалізація несумісна з поглядами Філіппа на фінансову політику та пенсійну реформу.

Серед можливих наступників Едуара Філіппа Nice Matin називає представника ЄС з питань Brexit Мішеля Барньє, політика Жана Кастекса, колишнього міністра екології Жана-Луї Борло, міністра збройних сил Флоранса Парлі та голову Паризького регіону Валері Пекрес.