Франція припинила участь в операції НАТО "Морський охоронець"

Інцидент, що стався між французьким і турецьким кораблями у Середземному морі два тижні тому, є серйозним, оскільки трапився між союзниками, які разом беруть участь в операції НАТО.

Щоб прояснити позиції сторін президент Франції Емануель Макрон ухвалив рішення вивести французькі сили з операції НАТО "Морський охоронець". Про це у четвер під час віртуальних слухань в SEDE, - підкомітеті Європарламенту з безпеки й оборони, - заявила міністр оборони Франції Флоренс Парлі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми направили чотири запити (до НАТО), щоб переконатися у неповторенні таких інцидентів. Перший стосувався підтвердження загальної поваги до правил судноплавства, другий містив категоричне заперечення використання Туреччиною прапора НАТО для здійснення такого роду (сумнівних) транспортних операцій. Третя пропозиція стосується покращення співпраці між ЄС і НАТО, четверта – пропонує механізми деескалації (в Лівії), які мають бути поновлені. З метою прояснити ці різноманітні пункти президент Французької Республіки вирішив поки що вивести французькі ресурси з операції "Морський охоронець", - зазначила керівник оборонного відомства Франції.

Вона нагадала, що Франція і Туреччина є учасниками операції НАТО "Морський охоронець", покликаної забезпечити безпеку морського простору у Східному Середземномор’ї. Одне із завдань місії - проведення моніторингу вантажів, що перевозяться цими морськими шляхами, оскільки ООН запровадив ембарго на постачання зброї в Лівію.

"Два тижні тому французький корабель перевіряв підозріле вантажне судно, яке йшло з Туреччини. У ситуацію втрутився турецький фрегат, який направив світло на французький корабель, що військовою мовою означає агресивною дією. Я думаю, що інцидент між французькими та турецькими силами був дуже серйозним. Це операція, де обидві країни виступали як союзники. Цей французький корабель діяв за запитом НАТО", - зауважила міністр оборони Франції.

За її словами, ці позиції були чітко викладені під час зустрічі міністрів оброни НАТО кілька днів тому, при цьому позиції Франції отримали підтримку від багатьох європейських колег.

"Ми завжди сприймали один одного як союзники. Але союзник, який навмисно порушує правила, які мав би поважати, і погрожує всім, хто піднімає питання щодо такої поведінки, - це є неприйнятним", - наголосила Парлі.

Вона підкреслила, що на цьому етапі всім сторонам важливо активно використовувати політичні канали, щоб шукати вихід та врегулювати ситуацію, і ця позиція французької сторони була доведена до Генерального секретаря НАТО.

Як відомо, причиною конфлікту стала розбіжність позицій країн стосовно Лівії. Франція вважає, що НАТО має "сумлінно дотримуватись" ембарго на торгівлю зброєю з Лівією і звинувачує Туреччину в неодноразових порушеннях ембарго ООН. Конфлікт між країнами погіршився в червні через інцидент між турецьким і французьким кораблями та спроби провести перевірку щодо перевезення зброї.

Фото: dpa