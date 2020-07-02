Коронакриза: ЄС надаватиме адресну підтримку в працевлаштуванні молоді

Криза, спричинена пандемією COVID-19, загострила проблему працевлаштування молоді, що вимагає від ЄС адресних заходів допомоги у пошуку першого робочого місця.

Як повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, про це йшлося на зустрічі колегії ЄК у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

«Безробіття серед молоді зростає вдвічі швидше, ніж рівень загального безробіття. Під час кризи 2013 року близько 25% молодих людей, які хотіли знайти роботу, не могли цього зробити. Зараз молодь стикається з подібними ризиками. Хоча ми не маємо повної картини, що буде восени, можна прогнозувати, що загальне безробіття становитиме близько 7%. Але вже зараз серед молоді цей показник перевищує 15%», - зазначив Домбровскіс.

За його словами, молоді європейці, які виходять на ринок праці, стикаються не лише з труднощами у пошуку першого робочого місця. Саме їм здебільшого дістаються так звані ризиковані контракти, за якими робочі місця скорочуються у першу чергу.

«Тож сьогодні ми пропонуємо шляхи, аби молоді люди могли отримати професійні шанси, на які вони заслуговують. Пакет заходів з підтримки молодіжного працевлаштування, який ми розглянули, містить три головні пропозиції, що мають полегшити пошук роботи для наступного покоління. Ідеться про продовження адресного пакета підтримки працевлаштування для молоді, який після кризи 2013 року допоміг знайти роботу 24 мільйонам осіб; удосконалення гнучкої системи професійної освіти і тренінгів для людей віком від 15 до 29 років; введення стимулів для підвищення кваліфікації молодих працівників, які мають запроваджуватися на рівні держав-членів», - пояснив представник Єврокомісії.

За даними цієї структури, в рамках фінансової антикризової програми «ЄС – наступне покоління» та майбутнього багаторічного бюджету Євросоюзу на 2021-27 роки на фінансування нових професійних можливостей для молодих європейців буде спрямовано щонайменше 22 мільярди євро. Ці «інвестиції у майбутнє» будуть спрямовані на підтримку зусиль урядів країн ЄС у справі організації професійного навчання та працевлаштування молодих людей.