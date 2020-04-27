В Євросоюзі прогнозують падіння ВНП на 5-10%

Єврокомісія прогнозує падіння спільного ВНП у масштабах усього Євросоюзу у масштабах 5-10% від ВНП, що є наслідком пандемії коронавірусу та заходів з її стримування та подолання.

Про це у понеділок під час виступу на зустрічі Комітету Європарламенту з питань економіки, яка відбулася для більшості депутатів у віртуальному режимі, заявив Виконавчий віце-президент Єврокомісії з питань економіки і робочих місць Валдіс Домбровскіс (Valdis DOMBROVSKIS), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сплеск COVID-19 має масштабний ефект для нашої економіки, але все ще є значна невизначеність щодо реального удару кризи, - залежати як від подальшого розвитку хвороби, так і від нашої політики у відповідь на неї. Ми представимо цифри економічного прогнозу у травні, але вже зараз ми очікуємо падіння європейського ВНП в обсязі від 5 до 10 відсотків. Це явище жодним чином не пов’язане з тією політикою, яку ми мали до кризи, це є прямим наслідком пандемії COVID-19 та пов’язаних з нею обмежувальних заходів», - сказав Домбровскіс.

Він зауважив, що Єврокомісія поки не має точних даних про поточний рівень безробіття в країнах ЄС, але навіть попередня інформація є вражаючою. Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії навів приклад Австрії, де за станом на сьогодні близько 900 тисяч людей скористалися схемою «скороченого робочого дня», і ще більше ніж півмільйона є безробітними, що спільно дорівнює 35 відсоткам від усієї робочої сили. У Франції 9,3 мільйона людей зараз працюють за схемою «скороченого робочого дня», що становить близько половини від усієї робочої сили. За словами Домбровскіса, ці показники є безпрецедентними.

Він наголосив, що негайним пріоритетом Єврокомісії є захист робочих місць та доходів населення, зусилля з утримання «на плаву» європейського бізнесу та надання підтримки державам, які потребуватимуть її.

«Для того, щоб підтримати ліквідність на ринку, Єврокомісія надала країнам-членам повну гнучкість у використанні державної допомоги, у застосуванні фіскальних та у банківських правил. Ми також скористалися кожним наявним євро із поточного річного бюджету, щоб найкраще використати всі наявні ресурси для подолання кризи у сфері здоров’я та надати безпрецедентну можливість у гнучкому використанні фондів ЄС. Загалом, з урахуванням національних зусиль та політики ЄС, ці заходи дорівнюють сумі у 3,4 трильйона євро, що складає близько 25% від ВНП Європи», - підсумував Домбровскіс.