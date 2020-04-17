Економіці Китаю пророкують зростання на 5% за підсумками року

Падіння ВВП Китаю, другої у світі економіки, у першому кварталі 2020 року стало найбільшим за майже три десятиліття, однак за результатами року економісти очікують зростання на 5 відсотків.

Про це свідчать дані Національного бюро статистики Китаю та прогнози експертів.

«За попередніми підрахунками, валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю в першому кварталі 2020 року становив 20,650 трлн юанів (близько 2,91 трлн дол. США), зменшившись у річному обчисленні на 6,8 відсотка», - повідомляє в п'ятницю Національне бюро статистики.

Слід зауважити, що це перше таке зниження з 1992 року, коли Нацстат почав публікувати дані.

Водночас експерти, прогнози яких наводить видання China Daily, вважають, що «Китай міг би встановити собі за ціль зростання ВВП у 2020 році у межах від 5 до 5,5 відсотків».

Для досягнення такої мети ВВП країни має продемонструвати зростання на рівні понад 8,6% в третьому та четвертому кварталах. Експерти вважають цілком нормальним явищем після пандемій відновлення економіки у V-подібній формі, тобто сильне зростання споживання та інвестицій після досягнення нижньої точки.

При цьому основним фактором, який стримуватиме економічне зростання, називають падіння зовнішнього попиту.

Для досягнення 5,5-відсоткового зростання ВВП у 2020 році Китай повинен розробити плани щодо додаткових стимулюючих пакетів на суму 5,2 трлн юанів (735 млрд дол.), на додаток до 1,3 трлн юанів програм стимулювання та порятунку, започаткованих країною на початку цього року.