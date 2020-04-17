Економіка Китаю у першому кварталі впала на 6,8%

У першому кварталі поточного року економіка Китаю продемонструвала історичний спад на 6,8 відсотка на тлі масових закриттів, викликаних спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на державні дані.

«Економіка Китаю щойно пережила свій найгірший тримісячний період за останні десятиліття, оскільки пандемія коронавірусу змусила більшу частину країни закритися на кілька тижнів поспіль», - йдеться у повідомленні.

Згідно з державними даними, друга за величиною економіка світу скоротилася на 6,8% в першому кварталі 2020 року у порівняні з минулим роком.

Таке падіння є найгіршим за квартал, зафіксований Китаєм з тих пір, як країна почала публікацію своєї статистики у 1992 році. Це є також перший раз, коли економіка Китаю настільки скоротилася з 1976 року.

Як повідомляв Укрінформ, COVID-19 було вперше діагностовано в Ухані наприкінці грудня 2019 року. Нині у Китаї вже майже не фіксується нових випадків. У багатьох провінціях починають знижувати обмеження і скасовувати карантин. А 29 березня влада Китаю оголосила про зупинку епідемії коронавірусу в країні.