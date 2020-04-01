Китай залишиться стратегічним суперником США після пандемії — Помпео

Попри досягнуті домовленості в переговорах у сфері торгівлі між США і Китаєм, а також згоду обох країн разом боротися з викликами пандемії коронавірусу COVID-19, офіційний Вашингтон і надалі бачить у КНР стратегічного суперника.

Так оцінив характер протистояння на нинішньому етапі між двома найбільшими економіками світу державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Відносно Китаю, існують величезні виклики - в тих місцях, де, за визначенням президента (Трампа – ред.), немає взаємності", - зауважив глава зовнішньополітичного відомства США.

Він уточнив, що йдеться про сферу торгівлі, про поводження китайської влади з журналістами й свободою інформації. Хоча, за словами Помпео, США продовжать знаходити можливості працювати з китайською стороною, у тому числі по другій частині торговельної угоди.

"Отже, надалі (Китай – ред.) залишатиметься тим самим, як ми визначали раніше в адміністрації, справжнім стратегічним суперником Сполучених Штатів. Я не очікую, що це зміниться, але ми вивчили певні уроки", - підкреслив Помпео.

Як повідомлялося, відносини між США і Китаєм загострились в період президентства Дональда Трампа, який звинувачував Пекін у нечесній конкуренції, крадіжці інтелектуальної власності, агресивних діях та встановив митні бар'єри для китайської продукції. Це викликало зворотну реакцію, що згодом було названо початком "торговельної війни". Суперечку вдалося вгамувати шляхом укладення "першої фази" торговельної угоди між двома країнами.

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Водночас після оголошення пандемії коронавірусу COVID-19 Пекін почав необгрунтовано звинувачувати США в штучному поширенні хвороби через Китай. У США назвали це конспірологічними теоріями змови. Після розмови лідерів США й КНР минулого тижня сторони оголосили, що докладатимуть спільних зусиль у протистоянні викликам пандемії у світі.