Витрати на оборону у світі торік були найбільшими за десятиліття - $1917 мільярдів

Світові військові витрати у 2019 році зросли до $ 1917 млрд, це найбільший річний приріст з 2010 року.

Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

«У 2019 році світові військові витрати збільшилися на 7,2% у порівнянні з 2010 роком, демонструючи тенденцію прискорення зростання військових витрат в останні роки ... Це найвищий рівень витрат з часів світової фінансової кризи 2008 року, він, ймовірно, є піком військових витрат», - повідомив науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Нан Тьян.

У 2019 році світові військові витрати склали 2,2% світового валового внутрішнього продукту (ВВП), або $ 249 на людину.

США, Китай, Індія, Росія і Саудівська Аравія увійшли до першої п'ятірки країн з найбільшими військовими витратами у світі. На них припадало 62% світових військових витрат. Вперше дві країни Азії одночасно потрапили до топ-3 країн з найбільшими військовими витратами.

Як наголошується, зростання світових військових витрат було обумовлено збільшенням військових витрат у США. В 2019 році військові витрати країни зросли на 5,3% і досягли $ 732 млрд. На них припадало 38% світового показника. Збільшення витрат США в 2019 році було еквівалентним загальному обсягу військових витрат Німеччини за 2019 рік.

«Зростання військових витрат США, що спостерігається останнім часом, значною мірою є заснованим на передбачуваному поверненні конкуренції між великими державами», - зазначив старший науковий співробітник SIPRI Пітер Веземан.

У 2019 році Китай та Індія опинилися на другому і третьому місці в рейтингу країн з найбільшими військовими витратами в світі.

У 2019 році військові витрати Китаю виросли на 5,1% порівняно з 2018 роком і досягли $ 261 млрд. Індія збільшила свої військові витрати на 6,8% до $ 71,1 млрд. «Суперництво і напружені відносини між Індією, Пакистаном і Китаєм є одними з основних факторів збільшення військових витрат Індією», - пояснив старший науковий співробітник SIPRI Симон Веземан.

Крім Китаю та Індії, Японія ($ 47,6 млрд) і Південна Корея ($ 43,9 млрд) були країнами з найбільшими військовими витратами в Азії та Океанії. Військові витрати Азії та Океанії збільшувались щорічно, принаймні, з 1989 року.

Щодо європейських країн, то в 2019 році військові витрати Німеччини зросли на 10% і склали $ 49,3 млрд. Це було найбільше зростання витрат серед 15 країн з найбільшими військовими витратами у світі в 2019 році. «Зростання військових витрат у Німеччині частково є пов'язаним з відчуттям зростаючої загрози з боку Росії, яке розділяється багатьма державами-членами НАТО. Однак в той же час військові витрати Франції і Великобританії залишилися відносно стабільними», - повідомив науковий співробітник SIPRI Дієго Лопес да Сілва.

Держави-члени НАТО в Центральній Європі значно збільшили свої військові витрати у 2019 році. Наприклад, військові витрати Болгарії зросли на 127% - головним чином за рахунок платежів за нові бойові літаки. Військові витрати Румунії зросли на 17%.

Сукупний обсяг військових витрат всіх 29 країн-членів НАТО склав $ 1035 млрд у 2019 році.

У 2019 році військові витрати Росії збільшилися на 4,5% і склали $ 65,1 млрд. РФ опинилася на четвертому місці в списку країн з найвищими військовими витратами.

Україна за обсягом витрат піднялася з 41-го на 35-те місце, витративши в 2019 році на оборону, за даними SIPRI, $ 5,2 млрд. Зростання у порівнянні з 2018 роком склало 9,3%.