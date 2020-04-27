“Гвоздики”, “Волошки” та 770 протитанкових мін — що знайшли дрони ОБСЄ у бойовиків на Донбасі

Місія ОБСЄ вкотре виявила гаубиці, міномети та інше озброєння російських окупаційних військ на тимчасово непідконтрольній території України. Крім того, від початку року було зафіксовано 365 випадків перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ з боку бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Минулого тижня безпілотний літальний апарат Місії дальнього радіуса дії поблизу населеного пункту Греччине Донецької області зафіксував три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика». Також на непідконтрольній уряду України території поза межами районів відведення було помічено 82-мм міномети 2Б9 «Волошка», 10 танків та 5 броньованих бойових машин. В цей же період в населених пунктах Соснівське, Набережне та Пікузи було виявлено протитанкові міни, які належать незаконним збройним формуванням РФ, загальною кількістю 770 штук», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час планових польотів над тимчасово окупованою територією БПЛА Місії двічі були обстріляні зі стрілецької зброї. Окрім цього, днями на блокпост біля мосту, що поруч зі Станицею Луганською, озброєні представники окупаційних військ заборонили патрулям Місії прохід до непідконтрольних урядові України районів, посилаючись на карантинні обмеження через COVID-19. Подібний інцидент стався також на блокпост поблизу населеного пункту Верхньошироківське.

«Загалом з початку 2020 року було зафіксовано 365 таких випадків перешкоджання роботі патрулів міжнародної організації», - наголосили в пресслужбі.

У повідомленні наголошується, що незаконні збройні формування РФ продовжують свідомо нехтувати Мінськими домовленостями, а їхні дії з розміщення озброєння в житлових кварталах свідчать про грубе порушення норми Міжнародного гуманітарного права.