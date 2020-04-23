"Тиші" на Донбасі немає, і за це розплачуються мирні жителі - керівник місії ОБСЄ

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік у відеозверненні до Постійної ради ОБСЄ у Відні наголосив, що російські збройні формування на Донбасі обмежують свободу пересування патрулів.

Це відбулося під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 23 квітня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У своєму першому зверненні після продовження строку дії мандата місії Яшар Х. Чевік зазначив, що в умовах пандемії коронавірусу СММ ОБСЄ і далі зосереджує зусилля на виконанні передбачених мандатом завдань, паралельно сприяючи зниженню загроз для місцевого населення та забезпечуючи захист своїх співробітників."Активніше застосовуючи технічні засоби, місія адаптувалася та продовжує вести свою основну діяльність, зокрема моніторинг та звітування про безпекову ситуацію на сході України", - заявив він.

При цьому голова СММ попередив, що обмеження свободи пересування з боку збройних формувань "безпосередньо впливають на нашу спроможність виконувати свою роботу як цілісна місія".

Посол Чевік відзначив, що повне та всеосяжне дотримання режиму припинення вогню досі не втілене в життя, і саме мирні жителі продовжують за це розплачуватися. "Бойові зіткнення тривають навколо об’єктів цивільної інфраструктури, що викликає особливу стурбованість на тлі спалаху COVID-19, коли безперебійне водо- та електропостачання життєво важливі для захисту здоров’я мирного населення", - зауважив він.

Нагадуючи про трагічну смерть медика СММ Джозефа Стоуна 3 роки тому, коли броньований автомобіль Місії підірвався на, ймовірно, протитанковій міні, Чевік заявив, що річниця його загибелі – "це суворе нагадування про необхідність вжити невідкладних заходів для захисту цивільного населення від загроз, які становлять ці вибухонебезпечні предмети".

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 23 квітня, уперше в історії відбулося онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, участь у якому взяли делегації усіх 57 країн-учасниць та 11 країн-партнерів. Засідання цього керівного органу ОБСЄ будуть проходити далі у режимі відеоконференції до подальшого повідомлення.