Україна в ОБСЄ: про російську агресію не можна забувати попри пандемію

Пандемія COVID-19 не повинна стати причиною для того, щоб забути про російську агресію проти України, яка продовжує забирати життя українців.

На цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час першого онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми знаходимося в умовах великої світової кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Водночас ми не повинні забувати про агресію однієї держави-учасниці проти іншої, що триває. Збройний напад Росії на Україну продовжує забирати життя, благополуччя та майбутнє українських громадян", - заявив Цимбалюк у своїй заяві у відповідь на звіти спецпредставника діючого голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау та очільника СММ ОБСЄ в Україні Яшара Х.Чевіка.

Висловлюючи подяку послу Хайді Грау за її посередницькі зусилля зі сприяння переговорам між Україною та Росією в рамках ТКГ, дипломат вказав на те, що єдиним позитивним моментом за останні місяці було взаємне звільнення у минулий четвер осіб, утримуваних у зв’язку з українсько-російським конфліктом.

"Ми закликаємо спеціального представника та всю команду Албанського головування приділяти особливу увагу цьому питанню. Переговори повинні тривати без перешкод, як це було вчора, 22 квітня, в онлайн-форматі. Ми закликаємо російську сторону звільнити всіх українських політв'язнів, незаконно утримуваних за гратами на окупованих районах України та на території Російської Федерації", - заявив Цимбалюк.

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Він наголосив, що пандемія COVID 19 також не повинна служити приводом для російської сторони, щоб перешкоджати доступу з боку МКЧХ та інших міжнародних організацій до осіб, захоплених російськими збройними формуваннями на Донбасі. "Хочу нагадати, що уряд України зробив відповідні винятки для представників моніторингових та правозахисних місій, включаючи СММ та МКЧХ. Вони мають право перетинати лінію зіткнення відповідно до раніше встановлених процедур", - зазначив очільник місії України при ОБСЄ.

Окремо він підкреслив важливість повернення уряду України контролю над українсько-російським кордоном. "Це послужить гарною основою для припинення спричиненого Росією насильства на Донбасі. Як нещодавно підтвердив Президент України Володимир Зеленський, місцеві вибори на Донбасі відбудуться після виведення незаконних збройних формувань та повернення контролю над кордоном. У цьому контексті ми у черговий раз наголошуємо на необхідності створення додаткової робочої групи в межах ТКГ", - заявив Цимбалюк.