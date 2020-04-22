Окупанти знову заважали патрулям ОБСЄ вести моніторинг

Бойовики російських збройних формувань знову перешкоджали роботі патрулів СММ ОБСЄ на блокпостах у Донецькій і Луганській областях.

Про це Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні інформує у своєму оперативному звіті №16/2020 від 22 квітня.

"21 та 22 квітня члени збройних формувань знову забороняли доступ патрулям Місії при спробах проїзду/проходу в непідконтрольні урядові райони офіційними дорожніми коридорами: 2 рази в Донецькій області й 1 раз у Луганській області. Крім того, патрулям СММ відмовляли при спробах проїзду/проходу в підконтрольні урядові райони: 1 раз у Донецькій області й 1 раз у Луганській області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 21 та 22 квітня на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) члени збройних формувань в одному випадку заборонили патрулям СММ ОБСЄ прохід до непідконтрольних урядові районів, а в іншому випадку — до підконтрольних урядові районів, пояснивши це тим, що блокпост закритий через COVID-19.

Читайте також: Ситуацію на Донбасі обговорять у Раді міністрів ЄС із закордонних справ

22 квітня на блокпості поблизу Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька) патруль СММ ОБСЄ не зміг проїхати до непідконтрольних урядові районів через те, що поперек дорожнього полотна були встановлені шипи, а посеред дороги був попереджувальний знак про мінну небезпеку.

Зазначається, що спостерігачі місії не зафіксували на блокпості членів збройних формувань.

"21 квітня на блокпості біля н.п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) члени збройних формувань 1 раз відмовили команді Місії у проїзді до підконтрольних урядові районів й 1 раз — до непідконтрольних урядові районів; у першому випадку вони пояснили це "необхідністю отримати дозвіл від членів збройних формувань старшого рангу", а в другому — карантинними обмеженнями через COVID-19", - поінформували у СММ ОБСЄ.

Наголошується, що ці регулярні заборони доступу місії на блокпостах збройних формувань під час спроб патрулів СММ ОБСЄ пройти або проїхати до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.

"Такі обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні", - підкреслюють у СММ ОБСЄ.

Як раніше повідомляло агентство, минулого тижня бойовики російських збройних формувань забороняли патрулям СММ ОБСЄ доступ на блокпостах у Донецькій і Луганській областях, що є прямим перешкоджанням виконанню мандату місії.