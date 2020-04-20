Ситуацію на Донбасі обговорять у Раді міністрів ЄС із закордонних справ

Питання щодо ситуації на територіях Донбасу, що нині перебувають поза контролем уряду України, стане однією з тем для обговорення під час віртуального засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбудеться у середу.

Про це у понеділок під час виступу на засіданні Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив Високий Представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ви (депутати – ред.) висловили занепокоєння про ситуацію в районах, які знаходяться поза контролем уряду (України) на Донбасі. Ми обговоримо це питання під час засідання Ради міністрів закордонних справ у середу. Подивимося, що вони можуть сказати. Але очевидно, що є місця, де відбуваються конфлікти, і під час цих конфліктів набагато важче розуміти, що відбувається, для того, щоб оцінити ситуацію. Крим і Україна є прикладом цього», - сказав Боррель.

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Він нагадав, що станом на сьогодні ЄС не має жодного гуманітарного доступу до Криму, де ситуація залишається «дуже серйозною».

«Крим – це питання на нашому столі. Дійсно, ситуація там, в Криму, є дуже серйозною. Ми уважно за нею слідкуємо і намагаємося отримати доступ до даних. Як ви знаєте, у нас зараз немає жодного гуманітарного доступу до Криму. Ми порушуємо це питання з усіма сторонами, яких це стосується», - зауважив Високий представник ЄС, відповідаючи на запитання депутатів Європарламенту.