Україна першою очолить форум безпекового співробітництва ОБСЄ онлайн

Україна 20 квітня перебирає від Туреччини головування у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ, і буде першою державою, яка головуватиме в онлайн режимі з урахуванням ситуації, пов’язаної з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому на сайті зовнішньополітичного відомства.

«Українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення повного та сумлінного дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, важливості подальшої спільної роботи над удосконаленням політико-військового інструментарію Організації в умовах нових викликів та загроз та стрімкого технологічного розвитку у військовій сфері», - зазначено у коментарі.

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У МЗС підкреслили, що до пріоритетних питань розгляду пленарних засідань увійдуть сучасні виклики регіональній та міжнародній безпеці, насамперед, гібридні загрози, мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні, низка інших питань у рамках мандату Форуму, зокрема, легких озброєнь та стрілецької зброї, виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) та 1325 (роль жінок у питаннях миру та безпеки).