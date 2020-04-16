ОБСЄ вітає звільнення полонених на Донбасі напередодні Великодня

Діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр та міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама та генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер привітали сьогоднішнє взаємне звільнення та обмін утримуваними особами на сході України.

Згідно з поширеним у четвер пресрелізом, керівництво ОБСЄ закликало до подальших позитивних кроків на шляху до миру на Донбасі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішнє взаємне звільнення та обмін утримуваними особами є важливим кроком, зробленим перед православним Великоднем. Сторони продемонстрували політичну волю та гуманітарні дії. Цей день довго чекали як утримувані особи, так і їхні родичі та друзі", - заявив Еді Рама.

Діючий голова ОБСЄ закликав до повного виконання Мінських домовленостей, висловлюючи підтримку зусиллям в рамках Тристоронньої контактної групи та нормандського формату. "ОБСЄ в межах свого мандату готова надати підтримку через Тристоронню контактну групу та Спеціальну моніторингову місію в Україні", - додав Рама.

За його словами, Албанське головування в ОБСЄ робитиме все можливе, щоб покращити безпекову ситуацію та життя цивільних осіб на сході України.

"Взаємне звільнення та обмін утримуваними особами сьогодні, вдруге за менш ніж чотири місяці, дуже вітається. Сім'ї воз’єднаються та зможуть провести разом урочисте святкування православного Великодня", - заявив зі свого боку генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер.

Він закликав сторони до відновлення імпульсу на шляху до досягнення мирного врегулювання конфлікту на сході України "шляхом повного та всебічного виконання Мінських домовленостей".

Як повідомляв Укрінформ, черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб відбувся сьогодні зранку. В Офісі Президента повідомили, що Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".