Програма звільнення “всіх на всіх” працює цілодобово - Єрмак

Україна повернула 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях, та продовжить працювати над цим питанням надалі.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє сайт глави держави.

«Відбувся черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – ми повернули 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у межах формату «всіх на всіх». Ми забираємо всіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян», – заявив Єрмак.

Керівник Офісу Президента зауважив, що ще рік тому не було активностей щодо питання взаємного звільнення утримуваних осіб, а сьогодні Україні вдалося вибудувати ефективну переговорну позицію.

«Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що ми будемо боротися за життя кожного громадянина України. Програма звільнення «всіх на всіх» працює ефективно та в цілодобовому режимі. Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються всі заяви родичів. Миттєво вносяться корективи. Все це – заради українців, яких маємо витягнути з пекла полону», – наголосив він.

Єрмак подякував усім, хто працює над звільненням українців.

Як повідомляв Укрінформ, черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб відбувся сьогоні зранку. Було звільнено 20 громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.