Програма звільнення “всіх на всіх” працює цілодобово - Єрмак
Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє сайт глави держави.
«Відбувся черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – ми повернули 20 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у межах формату «всіх на всіх». Ми забираємо всіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян», – заявив Єрмак.
Керівник Офісу Президента зауважив, що ще рік тому не було активностей щодо питання взаємного звільнення утримуваних осіб, а сьогодні Україні вдалося вибудувати ефективну переговорну позицію.
«Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що ми будемо боротися за життя кожного громадянина України. Програма звільнення «всіх на всіх» працює ефективно та в цілодобовому режимі. Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються всі заяви родичів. Миттєво вносяться корективи. Все це – заради українців, яких маємо витягнути з пекла полону», – наголосив він.
Єрмак подякував усім, хто працює над звільненням українців.
Як повідомляв Укрінформ, черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб відбувся сьогоні зранку. Було звільнено 20 громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.