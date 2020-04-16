Повернемо всіх: Зеленський прокоментував третій етап звільнення українців

Президент України Володимир Зеленський радий тому, що сьогодні таки розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб, а також обіцяє надалі боротися за повернення усіх наших співвітчизників.

Про це Зеленський сказав у відео, зроблене у під час робочої поїздки до Закарпатської області та оприлюднене у Facebook його пресслужбою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я дуже радий, що першу частину наших громадян вже звільнено. Це ті, хто перебував на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зараз проводяться дії, щоб звільнити ще частину людей з Луганської області, на жаль, тимчасово окупованої. Але прийде час, і все ми повернемо. Перш за все, як ми і говорили, ми повертаємо усіх. І в рамках мінських домовленостей, і в рамках наших домовленостей нормандської четвірки. Ми звільнимо всіх і будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що радий поверненню кожного свого співвітчизника. Йдеться і про військових, і про героїв, і про політв'язнів, і про звичайних громадян, адже всі , за словами Зеленського, герої, "тому що вони були за ґратами, тому що вони захищали Україну, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність».

Офіс Президента оприлюднив імена 20 звільнених українців, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв Укрінформ, в результаті взаємного звільнення 16 квітня на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДО та ОРЛО.

Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської. Серед них – двоє українських військових. Обмін було здійснено на пункті пропуску «Майорське» на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині.

Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".

Вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала. У результаті операції обміну утримуваними особами в четвер, 15 квітня, загалом звільнено 38 осіб, 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО. Після повернення наші громадяни обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки.

Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців. В Офісі Президента України поінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.

Фото: ОП