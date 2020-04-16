Банкова оприлюднила 20 імен звільнених українців

Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Список їхніх імен оприлюднений на сайті глави держави.

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО):

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (правоохоронець)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайдов Віктор (військовий).

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО):

1. Желдак Віталій (цивільний)

2. Можаєв Валентин

3. Миронич Сергій

4. Полозов Микола (цивільний)

5. Попова Алевтина (цивільна)

6. Русинов Сергій (цивільний)

7. Сливка Іван (цивільний)

8. Сливка Олександр (цивільний)

9. Табачний Олександр (цивільний)

10. Штиль Олександр (цивільний)

11. Яковенко Олександр (цивільний).

Як повідомляв Укрінформ, черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб відбувся сьогодні зранку. Тоді в Офісі Президента повідомляли про те, що Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату «всіх на всіх».

Фото: ОП