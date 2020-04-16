Денісова повідомляє, що серед звільнених полонених дев'ятеро - з окупованої Донеччини

На підконтрольну територію уряду сьогодні повернуті 19 громадян України, у тому числі 9 українців з тимчасово окупованої території Донецької області рамках третього етапу взаємного звільнення громадян по формулі "всіх на всіх", який нині триває у першій локації на КПВВ Майорськ.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомив у своєму Тelegram-каналі.

«З тимчасово окупованої території Донецької області буде повернуто 9 громадян України. Зокрема, серед них - Віктор Шайдов. Він військовослужбовець ЗСУ. Потрапив у полон та незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року», - написала Денісова.

Вона опублікувала фото дев'ятьох чоловіків, які стоять біля автобуса, і підписала знімок: «Наші звільнені громадяни».

Безумовно, додала вона, карантині обмеження суттєво вплинули на переговорний процес.

«Наші громадяни пройдуть обов’язкову обсервацію у спеціально визначеному для цього місці. Вони будуть забезпечені всім необхідним, зокрема, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку», - підкреслила уповноважений з прав людини.

Вона наголосила на тому, що пріоритетом залишається звільнення всіх громадян України, які поки що залишаються незаконно утримуватися на території РФ, тимчасово окупованих територіях Криму, Луганської та Донецької областей.

Як повідомляв Укрінформ із посилання на інформацію Офісу Президента України, вранці розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб.