Україна тиснула, щоб звільнення відбулося попри карантин - Зеленський

Україна продовжить реалізацію стратегії з повернення людей, котрих незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії, допоки не визволить усіх своїх громадян.

У цьому запевнив Президент Володимир Зеленський після завершення третього етапу взаємного звільнення утримуваних осіб у межах формату «всіх на всіх», повідомляє пресслужба глави держави.

«Перший етап був, коли повернули 35 людей: політв’язнів і наших моряків. Це була перша частина. Другий обмін був після домовленостей «Нормандської четвірки» – було звільнено 76 людей. Зараз ми повертаємо 20 людей», – сказав Зеленський.

Президент розповів, що українська сторона наполягала на тому, щоб провести звільнення якнайшвидше, не чекаючи завершення карантинних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.

«Ми можемо чекати закінчення карантину й потім робити більший обмін, але наша сторона тиснула, що не треба нічого чекати. Нам підтвердили 20 людей – давайте повертати 20 людей. Якщо завтра буде ще дві людини – будемо дві людини повертати, післязавтра буде 100 – повертатимемо 100», - підкреслив Зеленський.

Зазначається, що після повернення звільнені сьогодні українці відправляться на обов’язкову обсервацію.

Також повідомляється, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.

«Україна має визволити всіх своїх громадян», – резюмував Президент.

Як повідомляв Укрінформ, в результаті взаємного звільнення 16 квітня на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДО та ОРЛО.

Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської. Серед них – двоє українських військових. Обмін було здійснено на пункті пропуску «Майорське» на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині.

Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".

Вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала. У результаті операції обміну утримуваними особами в четвер, 15 квітня, загалом звільнено 38 осіб, 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО. Після повернення наші громадяни обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки.

Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців. В Офісі Президента України поінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.