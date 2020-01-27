Китай обійшов Росію і став другим виробником зброї у світі – SIPRI

Китай став другим за величиною виробником зброї у світі після США, обійшовши Росію.

Про це повідомляється на сайті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

"Нове дослідження Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) свідчить про те, що Китай є другим за величиною виробником зброї у світі після США, випередивши Росію", - йдеться у публікації.

Як зазначається, раніше через нестачу інформації було складно оцінити кількість продажів зброї китайськими компаніями. Тому вони не включалися у щорічний рейтинг 100 найбільших у світі компаній, що виробляють зброю і військові послуги.

SIPRI дослідив інформацію про виторг від продажів зброї великими китайськими збройними компаніями в період 2015-2017 років. У дослідженні розглядаються чотири компанії, достовірна фінансова інформація про які стала доступною.

Вони охоплюють три сектори виробництва звичайних озброєнь – авіакосмічна промисловість, електроніка та наземні системи.

У 2017 році з 20 найбільших компаній-виробників зброї, що входять в ТОП-100 SIPRI, 11 базувалися в США, 6 – в Західній Європі і 3 – в Росії.

Якби чотири китайські компанії, які зазначаються у цьому дослідженні, були включені до топ-100, всі вони потрапляли б у ТОП-20, при загальному обсязі продажів зброї на $54,1 млрд. А три з них потрапили б в першу десятку.

Найбільша з них – Авіаційна промислова корпорація Китаю (AVIC), обсяг продажів зброї якої становить $20,1 млрд. Вона б стала шостою за величиною в світі.

Корпорація China North Industries Group Corporation (NORINCO) займає восьме місце в ТОП-100 з обсягом продажів $17,2 млрд, і, таким чином, є найбільшим в світі виробником наземних систем.

На відміну від більшості інших великих світових виробників зброї, китайські компанії працюють здебільшого в одному секторі, наприклад, AVIC виробляє переважно літаки і авіоніку. Більшість великих некитайських компаній виробляють більш широкий спектр військової продукції в різних секторах, включаючи аерокосмічні, наземні системи і суднобудування в рамках однієї компанії.

Як зазначається у дослідженні, нові дані, швидше за все, ще не повні.

"Відсутність прозорості в показниках продажів китайських компаній з виробництва озброєнь продовжує перешкоджати повному розумінню обсягів військової промисловості Китаю", - йдеться у публікації.