Китай обійшов Росію і став другим виробником зброї у світі – SIPRI
Про це повідомляється на сайті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).
"Нове дослідження Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) свідчить про те, що Китай є другим за величиною виробником зброї у світі після США, випередивши Росію", - йдеться у публікації.
Як зазначається, раніше через нестачу інформації було складно оцінити кількість продажів зброї китайськими компаніями. Тому вони не включалися у щорічний рейтинг 100 найбільших у світі компаній, що виробляють зброю і військові послуги.
SIPRI дослідив інформацію про виторг від продажів зброї великими китайськими збройними компаніями в період 2015-2017 років. У дослідженні розглядаються чотири компанії, достовірна фінансова інформація про які стала доступною.
Вони охоплюють три сектори виробництва звичайних озброєнь – авіакосмічна промисловість, електроніка та наземні системи.
У 2017 році з 20 найбільших компаній-виробників зброї, що входять в ТОП-100 SIPRI, 11 базувалися в США, 6 – в Західній Європі і 3 – в Росії.
Якби чотири китайські компанії, які зазначаються у цьому дослідженні, були включені до топ-100, всі вони потрапляли б у ТОП-20, при загальному обсязі продажів зброї на $54,1 млрд. А три з них потрапили б в першу десятку.
Найбільша з них – Авіаційна промислова корпорація Китаю (AVIC), обсяг продажів зброї якої становить $20,1 млрд. Вона б стала шостою за величиною в світі.
Корпорація China North Industries Group Corporation (NORINCO) займає восьме місце в ТОП-100 з обсягом продажів $17,2 млрд, і, таким чином, є найбільшим в світі виробником наземних систем.
На відміну від більшості інших великих світових виробників зброї, китайські компанії працюють здебільшого в одному секторі, наприклад, AVIC виробляє переважно літаки і авіоніку. Більшість великих некитайських компаній виробляють більш широкий спектр військової продукції в різних секторах, включаючи аерокосмічні, наземні системи і суднобудування в рамках однієї компанії.
Як зазначається у дослідженні, нові дані, швидше за все, ще не повні.
"Відсутність прозорості в показниках продажів китайських компаній з виробництва озброєнь продовжує перешкоджати повному розумінню обсягів військової промисловості Китаю", - йдеться у публікації.