США залишаються лідером продажу зброї у світі - SIPRI

У 2018 році обсяг продажів зброї і військових послуг 100 найбільших оборонних компаній світу збільшився на 4.6% порівняно з 2017 р. і становив $420 млрд.

Серед лідерів — американські компанії, йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI), оприлюдненій 9 грудня.

Із 2002 (перший рік, за який є порівняльні дані), у 2018 загальний обсяг продажу зброї та військових послуг зріс на 47%.

"Американські компанії домінують в Топ-100. Спостерігається виражена тенденція до злиття великих компаній. Уперше з 2002 року п'ятірку лідерів рейтингу посідають виключно компанії, розташовані в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon і General Dynamics. У 2018 році загальний обсяг продажу п'яти американських компаній становив 148 млрд доларів - 35% від загального обсягу продажу зброї в рейтингу SIPRI ТОП-100", - йдеться у повідомленні.

Згідно з новими даними SIPRI, сукупний обсяг продажу озброєнь всіх американських компаній, представлених в рейтингу, зріс на 7.2% і становив 246 млрд доларів, або 59% від загального обсягу продажу в рейтингу SIPRI Топ-100.

У 2018 році ключовою подією у військовій промисловості США стало зростання тенденції до консолідації оборонних компаній. Наприклад, дві з п'яти провідних компанії - Northrop Grumman і General Dynamics, зробили багатомільярдні придбання у 2018 році.

"Американські компанії готуються до нової програми модернізації озброєнь, яка була оголошена в 2017 році президентом Трампом", - наголошує директор Програми озброєнь і військових видатків SIPRI Од Флеран.

За його словами, великі американські компанії прагнуть злитися, щоб мати можливість виробляти системи озброєнь нового покоління і, отже, мати в своєму розпорядженні більш широкі можливості для отримання нових контрактів від уряду США.

Також, за даними звіту, обсяг продажу озброєнь російських компаній залишається стабільним. Сукупний обсяг продажу зброї 10 компаній РФ в рейтингу 2018 року становив $ 36.2 млрд - незначне зниження на 0.4% у порівнянні з 2017 р. Частка російських компаній в загальному обсязі продажу в рейтингу SIPRI скоротилася з 9.7% у 2017 до 8.6% у 2018. Багато в чому це було пов'язано зі збільшенням загального обсягу продажу Топ-100 у 2018 році через істотне зростання продажу американських і європейських компаній.

"У 2018 році продаж зброї Концерну Алмаз-Антей (найбільшого виробника озброєнь у Росії) продовжував зростати, - повідомляє Олександра Куїмова, науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI. - Збільшення обсягу продажу було обумовлено не тільки високим внутрішнім попитом, а й зростанням продажу озброєнь (зокрема, ЗРК С-400) в інші країни".

Що стосується країн ЄС, то у 2018-му сукупний обсяг продажу озброєнь 27 європейських компаній, які входять в рейтинг SIPRI Топ-100, незначно зріс і становив $102 млрд.

Примітно, що в 2018 році вісімдесят компаній рейтингу SIPRI ТОП-100 базувалися в США, Європі та Росії. З решти 20 шість — базувалися в Японії, по три — в Ізраїлі, Індії та Південній Кореї, дві — в Туреччині та по одній — в Австралії, Канаді та Сінгапурі.

Як відомо, база даних SIPRI з військової промисловості була створена в 1989 році. У той час вона виключала дані по компаніях у країнах Східної Європи, включаючи Радянський Союз. Поточна версія містить дані по російських компаніях, починаючи з 2002 року. Китайські компанії не включені в базу даних через відсутність доступних інформації і даних для обґрунтованої й послідовної оцінки продажу зброї, починаючи з 2002 року.

SIPRI визначає продаж озброєнь і послуг військового призначення як продаж військових товарів і послуг військовим споживачам, включаючи продаж як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Якщо не зазначене інше, всі зміни розраховуються в реальному виразі. Порівняння між 2017 і 2018 засновані на списку компаній, ранжированих у 2018 (тобто щорічне порівняння між одним і тим самим набором компаній).