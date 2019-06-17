США і Росія модернізують арсенали ядерної зброї — SIPRI

У світі за рік скоротилася загальна кількість ядерної зброї.

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

“На початку 2019 року дев'ять держав: США, РФ, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея - мали в своєму арсеналі 13 865 одиниць ядерної зброї. Таким чином у світі зменшилася кількість одиниць ядерної зброї, адже за підрахунками SIPRI, на початку 2018 році, названі держави мали 14 465 одиниць у своєму арсеналі”, - йдеться у прес-релізі.

Як повідомили в Інституті, скорочення ядерної зброї сталося за рахунок Сполучених Штатів й Росії, які разом володіють 90% ядерної зброї у світі.

Зазначається, що попри скорочення ядерної зброї Вашингтон і Москва готують масштабні й коштовні програми щодо заміни й модернізації своїх ядерних боєголовок, ракетних і повітряних систем доставки і об'єктів з виробництва ядерної зброї.

Інші країни, які мають значно менші арсенали ядерної зброї, також працюють над розробкою нових систем озброєнь.

Як повідомлялося, Україна у світовому рейтингу країн за видатками на військові потреби посіла 39-те місце, піднявшись на 4 сходинки порівняно з попереднім роком.