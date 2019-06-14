Росія проводила випробування ядерної зброї — військова розвідка США

Американська військова розвідка виступила з новим повідомленням щодо проведення ядерних випробувань малої потужності в Росії.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Уряд США, в тому числі розвідувальна спільнота, вважає, що Росія проводила випробування ядерної зброї, що створило енергетичний вихід", – стверджується в заяві Розвідувального управління Міністерства оборони США, яке було опубліковане у четвер.

Відомство не надало жодних подробиць про ймовірні випробування і не представило доказів того, що вони проводилися.

Як зазначає видання, нову заяву Розвідувального управління можна розцінити як більш пряме звинувачення на адресу Росії, порівняно з нещодавнім обережним коментарем директора відомства генерал-лейтенанта Роберта Ешлі.

У травні Ешлі заявив, що Росія, "ймовірно", не дотримується "стандарту нульової потужності" у ядерних випробуваннях і, можливо, проводить випробування з вибухами вищими за субкритичні потужності в рамках розробки більш сучасних видів ядерної зброї.

Росія рішуче відкидає звинувачення Вашингтона.

Нові звинувачення прозвучали через день після того, як заступник держсекретаря з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон зустрілася в Празі з заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим, щоб обговорити контроль над озброєннями.

Зустріч не призвела до жодних значущих домовленостей.

Після зустрічі Томпсон написала у Twitter, що порушила низку питань, з яких США хотіли б вести більш конструктивний діалог з Росією.

Перед травневою заявою Ешлі газета The Wall Street Journal повідомила, що, за новими оцінками американської розвідки, Росія, "ймовірно", тестувала ядерну зброю з дуже малою потужністю на архіпелазі Нова Земля.

Поки неясно, ґрунтуються заяви Розвідувального управління на нових розвідданих чи на переосмисленні раніше отриманої інформації.