Продаж зброї: Укроборонпром піднявся на 10 позицій у рейтингу SIPRI

Державний концерн "Укроборонпром" піднявся з 81 на 71 місце у рейтингу Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) провідних продавців зброї.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

"Державний концерн "Укроборонпром" у рейтингу Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) провідних продавців зброї зайняв 71 місце у 2018 році. Про це йдеться в опублікованому дослідженні у грудні 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в 2017 році "Укроборонпром" був на 81 місці. Відповідно, за один рік державний концерн зміг піднятися на 10 сходинок у рейтингу.

"Один із пріоритетів "Укроборонпрому" – експорт. Ми активно працюємо над підвищенням якості нашої продукції, укладанням нових контрактів та їх вчасному виконанні", – цитує гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса пресслужба.

У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% порівняно із 2017 роком.

В пресслужбі також нагадали, що "Укроборонпром" розпочав реформу спецекспортерів та самої функції продажів, яка триватиме близько 2 років.