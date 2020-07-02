Канада заявила про намір сприяти припиненню війни в Сирії

Канада докладатиме зусиль для якнайшвидшого припинення багаторічного воєнного конфлікту в Сирії.

Про це в Оттаві заявила міністр міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Конфлікт у Сирії триває вже 10 років, і мільйони людей, яких він зачепив, досі потребують негайної допомоги. Ми мусимо шукати нові шляхи досягнення справедливого та тривалого політичного вирішення, що покладе край цій жахливій гуманітарній катастрофі. Разом із міжнародною спільнотою Канада й надалі діятиме в цьому напрямі”, - зазначила Гулд.

У її відомстві нагадали, що Канада пообіцяла в період 2016-2021 рр. виділити до 2,7 млрд доларів США на різноманітну допомогу мешканцям Сирії та сусідніх країн.

“У межах цих коштів Канада у 2020 році виділить на допомогу Сирії, Лівану, Йорданії та Іраку приблизно 260 млн доларів США, а в 2021-му - 216 млн”, - уточнили у міністерстві міжнародного розвитку.

У канадському МЗС також подякували Лівану, Йорданії, Іраку, Туреччині та Єгипту “за щедре сприяння в розміщенні багатьох сирійських біженців”.