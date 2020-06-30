Профілактика коронавірусу: у Британії поновили тестування "ліків Трампа"

Випробування суперечливого антималярійного засобу, який вживав президент США Дональд Трамп з метою запобігти зараженню коронавірусом, відновлюють у Великій Британії.

Про це інформує Daily Mail.

"На випробування з метою перевірити, чи може гідроксихлорохін захищати людей від хвороби COVID-19, знову отримано дозвіл від регуляторів медичної галузі Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Експерти Оксфордського університету відновлять набір людей для проведення випробувань цього суперечливого лікарського засобу у Великій Британії та за кордоном.

Дослідження Оксфордського університету мають на меті визначити, чи може засіб захистити людей від зараження коронавірусом.

Британське регуляторне агентство з лікарських засобів та медикаментів заборонило випробування гідроксихлорохіну на початку червня на тлі занепокоєння щодо його безпеки для пацієнтів.

Вважалося, що пацієнти, котрі вживають цей засіб, який вживав для профілактики Трамп, стикаються з більшим ризиком летального результату.

Як повідомлялося, станом на 30 червня у світі підтверджено 10 494 212 випадків зараження на коронавірус. Померла від хвороби 510 621 людина, одужали – 5 723 968.

Гідроксихлорохін - протималярійний препарат, який існує вже кілька десятиліть. У багатьох країнах його почали використовувати для лікування COVID-19.