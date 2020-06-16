Штати виключили гідроксихлорохін зі списку ліків проти COVID-19

Адміністрація контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США виключила препарати на основі гідроксихлорохіну зі списку рекомендованих для лікування COVID-19 ліків.

Про це йдеться в офіційному листі адміністрації, оприлюдненому в понеділок.

"Адміністрація контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) відкликає дозвіл на екстрене використання пероральних препаратів хлорохіну фосфату (CQ) та гідроксихлорохін сульфату (HCQ) для розповсюдження зі Стратегічного національного запасу", - зазначається в повідомленні.

Як зауважили в відомстві, це рішення ґрунтується на нових результатах клінічних випробувань, які привели до висновку, що "цей препарат може бути неефективним для лікування COVID-19".

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Нагадаємо: минулого місяця багато медичних фахівців у Європі та інших країнах застерігали від застосування гідроксихлорохіну через недостатнє дослідження препарату відносно його ефективності та великі загрози для здоров'я пацієнтів через побічні реакції. Зокрема, Франція наприкінці травня офіційно заборонила застосування препарату із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування важких випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у країні.