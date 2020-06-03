ВООЗ заявила про відновлення випробування гідроксихлорохіну

Всесвітня організація охорони здоров'я відновила випробування гідроксихлорохіну для лікування хворих на COVID-19, у зв’язку з тим, що комісія не знайшла підтверджень зростання смертності серед пацієнтів, які приймали препарат.

Про це на брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

"На підставі наявних даних про смертність члени комітету з'ясували, що немає причин змінювати протокол лікування. Виконавча група отримала цю рекомендацію і схвалила продовження всіх випробувань, включаючи гідроксихлорохін", - заявив він.

Глава ВООЗ нагадав, що минулого тижня випробування препарату призупинили для оцінки потенційних ризиків прийому препарату, який використовується в протоколі лікування хворих на коронавірус.

Гебреісус додав, що, враховуючи, що більшість терапевтичних препаратів, якими лікують коронавірусних хворих, експериментальні, організація "продовжить досліджувати їх вплив на стан здоров'я таких пацієнтів".

Як відомо, перші повідомлення про зростання смертності серед пацієнтів з COVID-19, які приймали гідроксихлорохін, з’явилися ще у квітні.

Нагадаємо, що ВООЗ та ряд урядів країн світу змінили свою політику щодо лікування COVID-19 препаратом гідроксихлорохін на основі спотворених даних від маловідомої американської медичної аналітичної компанії Surgisphere. Це ставить питання про цілісність ключових досліджень про коронавірус, опублікованих у низці найпрестижніших світових медичних журналів.