The Guardian: компанія зі США могла ввести в оману ВООЗ щодо лікування COVID-19

Компанія Surgisphere могла надавати неправдиві дані щодо досліджень лікування COVID-19, на основі яких ВООЗ та національні уряди ухвалювали свої рішення, зокрема щодо призупинення застосування гідроксихлорохіну.

Про це йдеться в розслідуванні The Guardian

«ВООЗ та ряд урядів країн світу змінили свою політику щодо COVID-19 і лікування на основі спотворених даних від маловідомої американської медичної аналітичної компанії Surgisphere, що також ставить під сумнів цілісність ключових досліджень про коронавірус, опублікованих у низці найпрестистжніших світових медичних журналів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в авторитетних медичних виданнях Lancet і New England Journal of Medicine публікувалися дослідження про COVID-19 саме на основі даних цієї компанії. Тепер же видання оприлюднили заяву, де висловили занепокоєння точністю зроблених у відповідних публікаціях висновків.

Доступна в публічному просторі інформація свідчить про те, що Surgisphere раніше не займалася науковими даними чи іншою науковою діяльністю. А серед її працівників — автор фантастичних оповідань і модель журналів для дорослих.

На сторінці компанії в LinkedIn - менше 100 підписників і лише троє працівників. Сторінка Surgisphere у Twitter має менше 170 підписників, а пости там не з’являлися з жовтня 2017-го по березень 2020-го.

До початку тижня опція зворотного зв’язку на сайті Surgisphere перенаправляла на шаблон сайту для майнінгу криптовалюти.

Водночас виконавчий директор Surgisphere Сапан Дезаї раніше фігурував у трьох справах про неналежну лікарську поведінку. У 2008 році він запустив кампанію зі збору коштів на пристрій, який «дозволяє досягти того, що завжди здавалося неймовірним» — і так і не створив нічого.