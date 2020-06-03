В Україні стабілізується ситуація з коронавірусом - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє про стабілізацію числа нових випадків коронавірусу в Україні.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

«У деяких країнах ми бачимо поступову стабілізацію або зниження числа нових випадків (COVID-19 - ред.). РФ і Україна виходить на цей шлях », - сказав він.

За словами Клюге, на сьогодні в європейському регіоні вже зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків коронавірусу, з яких понад 181 тисяча закінчилася летальним результатом.

Він додав, що попри те, що кількість нових випадків COVID-19 зменшилася майже на половину в порівнянні з квітнем, ризик залишається дуже високим.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 червня лабораторно підтверджено 24 823 випадки COVID-19, зокрема 483 за минулу добу. Одужало в даний час 10 440 українців, а померло - 735.