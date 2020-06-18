ВООЗ відмовляється від гідроксихлорохіну для лікування COVID-19

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) ухвалила рішення припинити випробування препарату гідроксихлорохіну як лікарського засобу для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це організація повідомила у Twitter.

"Використання гідроксихлорохіну в рамках тестів "Солідарності" припиняється на підставі даних, які свідчать про те, що препарат не знижує смертність для госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Раніше Адміністрація контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США виключила препарати на основі гідроксихлорохіну зі списку рекомендованих для лікування COVID-19 ліків. Це рішення ґрунтується на нових результатах клінічних випробувань, які довели, що "цей препарат може бути неефективним для лікування COVID-19".

У травні багато медичних фахівців у Європі та інших країнах застерігали від застосування гідроксихлорохіну через побічні реакції. Зокрема, у Франції заборонили застосування препарату із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування важких випадків коронавірусної хвороби COVID-19.