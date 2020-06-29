Через повені у Китаї загинули 12 осіб

На південному заході Китаю у провінції Сичуань щонайменше 12 людей загинули та 10 зникли безвісти унаслідок потужних злив, що спричинили маштабні повені.

Про це повідомляє AP.

"Влада південно-західної провінції Китаю Сичуань повідомила, що щонайменше 12 людей загинули, а 10 зникли безвісти унаслідок рясних дощів, що спричинили зростання маштабів літніх повеней по всій країні", - йдеться у повідомленні.

У провінції Сичуань в п'ятницю та суботу пройшли сильні зливи, особливо внаслідок повені постраждало місто Іхай. З району стихійного лиха евакуювали 7 705 людей.

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Загалом у Китаї через повені з початку червня загинули або зникли безвісти 78 людей, стихія знищила або пошкодила понад 100 000 будівель та спричинила прямі економічні втрати, що оцінюються у понад 25 млрд юанів (3,5 млрд доларів), повідомило китайське Міністерство з питань надзвичайних ситуацій.