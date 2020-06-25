Сенат США погодив санкції проти КНР на підтримку автономії Гонконгу

"Сенат одностайно проголосував за схвалення законопроєкту на підтримку продемократичних протестувальників у Гонконзі, що передбачає запровадження санкціїй проти китайських чиновників, які руйнують законну автономію

Гонконгу", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт тепер має розглянути Палата представників.

Двопартійний законопроєкт, який подали сенатори Пат Тумі (республіканець) та Кріс Ван Холлен (демократ), спрямований на захист статусу Гонконгу та захист громадян автономії від зловживань у галузі прав людини.

Законопроєкт про автономію Гонконгу уповноважує Державний департамент запроваджувати санкції щодо посадових осіб, які руйнують модель "одна країна, дві системи", що надає Гонконгу автономію та дозволяє президенту США впроваджувати санкції проти тих, хто визнається винним у посяганні на автономію Гонконгу.

Як повідомлялося, Гонконг вважається особливим адміністративним районом КНР. З того часу, як Британія повернула Гонконгу суверенітет 1997 року, район

дотримувався політики "одна країна, дві системи", що дозволило йому отримати певні свободи, яких немає у решти провінцій КНР.

Минулого місяця Національний народний конгрес Китаю схвалив закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу". Документ передбачає, серед іншого, відповідальність за "заколот, сепаратизм

та зраду".

Велика Британія, США, Австралія та Канада виступили зі спільною заявою, звинувативши Китай у порушенні міжнародних зобов'язань.