США запровадили санкції, які вдарять по металургії Ірану

США запровадили санкції проти найбільших компаній, що діють в металургійному секторі Ірану, а також їхніх торгівельних агентів, зареєстрованих за кордоном.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив обмеження проти чотирьох сталеливарних, алюмінієвих та металургійних компаній, що діють в металургійному секторі Ірану, в тому числі проти Mobarakeh Steel Company – найбільшого виробника сталі в Ірані", - зазначається в повідомленні.

Крім того, санкції запроваджені проти торгівельних агентів Mobarakeh Steel Company, один із яких зареєстрований у Німеччині, ще три – в Об'єднаних Арабських Еміратах. Як підкреслили в Мінфіні США, в сукупності ці торгові агенти забезпечували продажі металургійної компанії Mobarakeh на десятки мільйонів доларів на користь режиму в Ірані, який "продовжує зусилля з дестабілізації у світі".

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Міністр фінансів США Стівен Мнучін у цьому зв'язку заявив, що Сполучені Штати "продовжать ізолювати ключові сектори іранської економіки, поки їхні доходи не будуть переорієнтовані на добробут іранського народу".

США послідовно запроваджують санкції проти Ірану з метою обмеження його дій, спрямованих на посилення напруження в регіоні Близького Сходу, а також недопущення розвитку ракетно-ядерних програм, що загрожують світу в цілому.