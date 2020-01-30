США ввели санкції проти Організації з атомної енергії Ірану

Офіційний Вашингтон запровадив обмеження проти Організації з атомної енергії Ірану та її керівника через вагому роль у порушеннях Тегераном міжнародних домовленостей у ядерній сфері.

Про це заявив у четвер спеціальний представник США по Ірану Браян Хук, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми вводимо санкції проти Організації з атомної енергії Ірану, а також проти її керівника Алі-Акбар Салехі. Обмеження запроваджені згідно з указом (президента США – ред.) №13382, який переслідує причетних до розповсюдження зброї масового знищення", - заявив представник Держдепу.

Крім того, за його словами, США поновили чотири інших обмеження в ядерній галузі проти Ірану терміном на 60 днів, щоби стримати ядерну активність режиму.

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Представник зовнішньополітичного відомства США при цьому підкреслив, що Організація з атомної енергії Ірану "відіграла вагому роль у порушенні Іраном його ключових зобов'язань у ядерній сфері". Зокрема, режим у Тегерані перевищив допустимі запаси збагаченого урану, а керівник цієї організації особисто відкрив нові центрифуги для розширення можливостей для збагачення ядерного палива.

У Держдепі також підкреслили, що поведінка Тегерана у ядерній сфері "підкреслює серйозний виклик, який іранський режим представляє для миру та безпеку у світі".