Туреччина знову ввела комендантську годину на вихідні

Після кількатижневої перерви у Туреччині вже другі вихідні поспіль запроваджують комендантську годину: зранку та до обіду в суботу, зранку до вечора в неділю.

Обмеження стосується всієї території країни без винятку, повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Заборона виходити на вулицю діє у суботу, 27 червня, між 09:30 та 15:00, в неділю, 28 червня, між 09.30 та 18.30», - йдеться у циркулярах, розісланих керівництву всіх провінцій.

Обмеження, зокрема, вводять задля запобігання новій хвилі поширення коронавірусу.

За минулу добу в країні було зроблено понад 51 тисячі тестів, виявлено 1396 нових випадків інфікування. Померло 19 людей, 1492 одужали. Загалом було зроблено майже 3,2 млн тестів, виявлено майже 195 тисяч випадків інфікування. Померло 5065 людей, одужало понад 51 167 тисяч.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 9 919 559 випадків зараження коронавірусом, включаючи 497 255 летальних, одужало 5 372 998 людей.

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