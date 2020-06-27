У ЄС не визначились зі списком третіх країн, яким відкриють кордони

У п'ятницю, 26 червня, представникам країн Європейського Союзу не вдалося виробити спільне рішення щодо визначення країн, жителям яких дозволять в'їжджати на територію ЄС.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Країни Європейського Союзу не змогли домовитися в п'ятницю, 26 червня, про остаточний "безпечний список" третіх країн, жителям яких буде дозволено в'їжджати на територію ЄС з початку липня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для вироблення критеріїв, згідно з якими зніматимуться обмеження на в'їзд, а також для узгодження списку країн посли 27 країн-членів ЄС зібралися в п'ятницю в другій половині дня. Їм представили попередній список з 10-20 країнами, але багато послів заявили, що їм необхідні консультації зі своїми урядами, інформує агентство Reuters.

Повідомляється, що у списках точно відсутні Сполучені Штати Америки, Бразилія та Росія. Натомість, за даними агенції dpa, обмеження можуть зняти для Південної Кореї й Нової Зеландії. За повідомленням деяких ЗМІ, у "зеленому" списку може опинитися й Україна.

Дискусії тривали й у ніч проти суботу, 27 червня. Очікується, що неформальні відповіді від країн ЄС з цього питання можуть надійти ближче до вечора суботи. Якщо країнам ЄС таки вдасться погодити критерії для країн, громадянам яких дозволятиметься в'їзд до ЄС, то відповідний документ може бути підписаний у понеділок, 29 червня.

11 червня Єврокомісія порекомендувала країнам-членам ЄС починаючи з 1 липня почати поступово відкривати свої зовнішні кордони. У Єврокомісії наголосили, що відкриття зовнішніх кордонів ЄС буде лише тоді ефективним, коли воно буде "координованим і уніфікованим". "Тому держави-члени мають погодити спільний список країн поза ЄС, для яких обмеження на поїздки буде знято з 1 липня. Його будуть регулярно переглядати", - заявили в пресслужбі Єврокомісії.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня кількість підтверджених випадків захворювання у світі становить 9 910 137, у т. ч. 497 001 летальний випадок. Одужали від недуги вже 5 360 856.

Лідерами за кількістю випадків залишаються США - 2 552 956, Бразилія - 1 280 054 та РФ - 620 794.

В Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових.