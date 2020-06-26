У Конгрес США внесли законопроєкт щодо санкцій проти Nord Stream 2

У Палаті представників США зареєстрований законопроєкт щодо розширення санкцій проти газопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомляється у пресрелізі, який оприлюднений на сторінці конгресмена Адама Кінзінгер.

"Конгресмени-республіканці Адам Кінзінгер, Майк Тернер, Рубен Галлеро та демократ Денні Гек внесли законопроєкт, який розширить санкції щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2", - йдеться у повідомленні.

За словами Кінзінгера, новий законопроєкт розширює перелік санкцій, який був ухвалений в документі, націленому на захист енергетичної безпеки Європи у грудні 2019 року.

Як наголошує конгресмен Гек, газопровід Nord Stream 2 становить загрозу не тільки для України, але для всієї Європи.

Зазначається, що ухвалення цього законопроєкту покликане не дозволити президенту РФ Володимиру Путіну утримувати європейських союзників у заручниках після завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомлялося, раніше двопартійна група сенаторів у Конгресі США представила на розгляд законопроєкт, який пропонує нові санкції проти російського газопроводу Nord Stream 2.

На цей час роботи зі спорудження "Північного потоку-2" призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року. Санкції передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Завершити будівництво газогону Росія наразі може лише самотужки, адже міжнародні партнери відмовилися продовжувати роботи з прокладання труб після запровадження попередніх американських санкцій.

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

Проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що "Північний потік-2" буде запущений до кінця 2019 року.