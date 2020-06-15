Берлін розкритикував можливе посилення санкцій проти Nord Stream 2 - ЗМІ

Посилення санкцій США проти газопроводу Nord Stream 2 стане серйозним зазіханням на європейську енергетичну безпеку і суверенітет ЄС, вважає МЗС Німеччини.

Про це повідомляє DW.

«Уряд Німеччини висловлює стурбованість у зв'язку з планами адміністрації США розширити санкції щодо будівництва газопроводу «Північний потік – 2». У Берліні «із жалем ознайомилися» з ініціативою сенаторів США», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами джерела в МЗС ФРН, нові санкції означатимуть серйозне зазіхання на європейську енергетичну безпеку і суверенітет ЄС.

Раніше німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила про критичне ставлення в Берліні до наміру США ввести нові санкції, покликані перешкодити завершенню будівництва Nord Stream 2.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня двопартійна група сенаторів у Конгресі США представила на розгляд законопроєкт, який пропонує нові санкції проти російського газопроводу Nord Stream 2.

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Документ передбачає застосування санкцій як до суден, залучених до прокладання труб, так і до компаній, котрі надають страхові послуги, портове обладнання або послуги зі швартування. Зрештою, санкції стосуватимуться будь-якої компанії, котра буде забезпечувати сертифікацію, необхідну для запуску Nord Stream 2.

Для набуття чинності законопроєкт має бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.