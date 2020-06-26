Китай повідомив про 13 нових випадків коронавірусу

У Китаї в п'ятницю зафіксували 13 нових випадків коронавірусної інфекції, 11 з них - у Пекіні.

Про це повідомляє The Guardian.

«Китай повідомив про 13 нових випадків, 11 з них у Пекіні», - йдеться в повідомленні.

У червні в Пекіні коронавірус виявили у 260 осіб, більшість з яких пов'язані з найбільшим оптовим ринком міста.

З того часу було відібрано 3 мільйони зразків для тестування на COVID-19 у 2,43 мільйона жителів Пекіна.

За даними Worldometer, з початку пандемії у Китаї зафіксовано 83 462 випадків.