Друга хвиля коронавірусу може бути значно гіршою за першу - експерт

Міжнародній спільноті слід вже активно готуватися до наступних хвиль нового коронавірусу, що прокотяться світом після першого спалаху.

Таку думку в інтерв’ю CBC News висловив декан медичного факультету університету Гонконгу Габріель Леунг.

“У багатьох регіонах світу друга хвиля “іспанки” була значно гіршою за першу. Боюся, це може трапитися знову. Звісно, точно знати наперед неможливо, однак було б обачно та відповідально для урядів та органів охорони здоров’я готуватися до такої вірогідності”, - сказав Леунг.

На його переконання, наступні хвилі нового коронавірусу - “статистично гарантовані”. “Ми призвичаюватимемося до нової норми, поки безпечна й ефективна вакцина не стане доступною більшості населення світу. Остерігаюся, що до цього кілька хвиль пандемії прокотяться планетою”, - зазначив експерт.

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Леунг наголосив на важливості використання масок й значного нарощування тестування на COVID-19 у світі, а також застеріг від участі в масових заходах. “Мене непокоять будь-які масові збори, чи йдеться про моє рідне місто, чи про іншу частину світу в США або Європі. Рок-концерти, протести, марші - нам слід бути дуже обережними”, - закликав він.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 064 745 випадків коронавірусу, зокрема 470 981 - летальний, одужали 4 849 111 осіб.

Фото: Edmond So