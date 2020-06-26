У Нідерландах вже майже 50 тисяч випадків COVID-19

У Нідерландах кількість хворих на коронавірус (COVID-19) за минулу добу зросла на 111 - до 49 914 осіб.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“Сьогодні (у Нідерландах – ред.) зареєстровано 111 нових людей, у яких позитивний тест на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Загалом у країні вже 49 914 людей захворіли на коронавірус.

Зазначається, що в країні від захворювання на коронавірус загинули ще 3 людей. Всього від COVID-19 померли 6 100 осіб.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужали 5 200 735 осіб.