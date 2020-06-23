НАТО буде платформою для діалогу між ЄС і Британією, якщо вони не укладуть угоду – Столтенберг

У тому випадку, якщо переговори між ЄС і Великобританією щодо визначення майбутніх відносин між сторонами після Brexit не призведуть до укладення нової угоди (сценарій no-deal - ред.), НАТО відіграватиме навіть більш значущу роль, адже залишиться платформою для продовження діалогу між ними.

Про це у вівторок під час виступу в рамках віртуального Брюссельського форуму під егідою Фонду Маршала заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Brexit змінює відносини Великобританії з Європейським Союзом, але він не змінює її відносини з НАТО. У цьому сенсі, яку б угоду Великобританія не шукала у відносинах із ЄС, вона залишатиметься ключовим союзником по НАТО. Якщо щось не відбудеться (no-deal), Brexit зробить Альянс навіть більш важливим, оскільки він надаватиме платформу, щоб зібрати європейських союзників разом та обговорювати проблеми, що викликають спільне занепокоєння. Коли Великобританія не входитиме до ЄС, Альянс надасть можливість європейським союзникам взаємодіяти з Великобританією, як і з країнами Північної Америки», - зауважив Столтенберг.

Він підкреслив, що ЄС залишається важливим партнером для НАТО, і Альянс вітає його зусилля у сфері розвитку оборонних спроможностей, які посилюватимуть спроможності союзників по НАТО та дозволять більш рівномірно розподіляти фінансове навантаження. При цьому Столтенберг нагадав, що Великобританія, яка остаточно вийде з ЄС після завершення перехідного періоду 31 грудня поточного року, нині є європейським союзником з найбільшим оборонним бюджетом.

«Ми підтримуємо зусилля ЄС в обороні. Але ЄС не може замінити НАТО, він не може обороняти Європу. Ми маємо розуміти, що 80 відсотків оборонного бюджету НАТО надходять від союзників, які не є членами Євросоюзу, у той час, як 90 відсотків населення, що проживає у Європейському Союзі, - проживають у країнах-членах НАТО. Оборонні зусилля ЄС дуже вітаються, але вони не можуть замінити НАТО», - наголосив Генеральний секретар альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого цього року та дотримуватиметься європейського законодавства й міжнародних зобов’язань у рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року. Велика Британія офіційно підтвердила, що не продовжуватиме цей перехідний період. Для того, щоб вступити у новий рік із ґрунтовною правовою базою щодо подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року. Наразі сторони констатують наявність серйозних розбіжностей щодо змісту такої майбутньої двосторонньої угоди.

Фото: НАТО